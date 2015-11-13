Российские телеканалы - на голодном пайке: аудиторию ждут повторы и дешевые сериалы

В России из-за падения рекламного рынка почти все телеканалы сократили закупки контента, пишет "Коммерсант".

В 2015 году они заказывали меньше новых сериалов и шоу, требуя прежнего качества за меньшие деньги от продюсеров, которые, в свою очередь, начали отдавать предпочтение идеям и сценариям с более скромным бюджетом. Телекомпаниям предстоит аккуратно распоряжаться контентом — экономить премьеры, переходить на повторы, но без новых проектов может уйти аудитория, а с ней каналы потеряют еще больше рекламы. С учетом производственных циклов зритель, скорее всего, заметит обедневшей картинки с весны 2016 года.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года Финансирование контента, как и сам контент «Первого канала» существенно пострадали в результате экономического кризиса, что станет заметно зрителям весной 2016 года, рассказал генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

«На производство и закупаемые программы мы сократили затраты на 25%. К сожалению, мы не можем так оптимизировать контракты, касающиеся прав на мировые спортивные трансляции и продукцию мейджоров. Тут нам трудно похвастаться экономической эффективностью сделок, особенно учитывая курс рубля по отношению к основным валютам», — сказал он.

По его словам, новые проекты отбираются «осторожно и тщательно», а в повтор запускаются проекты, «которые зрители готовы посмотреть еще раз».

«Число повторов увеличилось, мы работали на них почти все лето и в январе тоже, скорее всего, уйдем на повторы сразу после Нового года и до начала февраля. Даже сейчас, в сезоне, в основной линейке в 21:30 мы уже несколько раз ставили повторный продукт. Сейчас «Первый канал» экономит на всем, на чем может. От стоимости билетов в командировки до отказа от закупок слишком дорогого для текущей экономической ситуации контента», - сказал Эрнст.