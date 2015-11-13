Украина, Евросоюз и РФ снова будут говорить о зоне свободной торговли в Брюсселе 1 декабря

В Брюсселе 1 декабря пройдут трехсторонние консультации Украины, Европейского Союза и РФ на уровне министров, которые должны преодолеть беспокойство Москвы по поводу применения с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Европейской комиссии.

"Консультации на уровне министров пройдут 1 декабря", - отметили в Еврокомиссии.

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Как известно, от Украины в этих консультациях принимает участие министр иностранных дел Павел Климкин, от РФ - министр экономики Алексей Улюкаев, от Еврокомиссии - еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.