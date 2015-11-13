В ЕС сообщили, когда инициируют расследование российского эмбарго против своих товаров в ВТО

Европейский Союз инициирует расследование во Всемирной торговой организации российского эмбарго против своих товаров, когда будет уверен в победе, поскольку правовой механизм ВТО по урегулированию санкций и контрсанкций в условиях военной агрессии ни разу в истории не был испробован.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в Киеве.

"Проблема эмбарго и контрэмбарго со ссылкой на ситуацию с военной безопасностью ни разу не была разрешена в рамках ВТО. Мы должны быть уверены в своей победе, прежде чем начинать это расследование", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Россия запретила импорт мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей из США, стран Европы, а также Канады и Австралии в августе 2014 года. В Кремле продуктовое эмбарго назвали "мерами" на введенные странами Запада санкции за аннексию Россией Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов. С начала августа, по данным Россельхознадзора, уничтожено более 600 тонн продовольствия.