Яценюк предлагает поощрять незапятнанных коррупцией госслужащих

Премьер-министр Украины предложил сформировать в Украине фонд стимулирования работы государственных служащих, из которого можно было бы осуществлять доплаты прокурорам, судьям и другим чиновникам. Об этом он сказал в ходе работы международной антикоррупционной конференции в Киеве.

"Нам необходимо в течение двух лет сформировать фонд стимулирования для госслужащих, чтобы из этого фонда доплачивать прокурорам, судьям, таможенникам, госслужащим, которые будут проводить реформы и не будут задействованы в коррупционных схемах", - сказал Яценюк.

Ранее он отмечал, что такой фонд может быть сформирован за счет финансовой помощи международных организаций, однако все выплаты возможны только после реформы государственной службы и максимального искоренения коррупционных проявлений в различных сферах управления государством.

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