В России из-за кризиса отказались повышать размер пособий по безработице

Правительство РФ установило величину пособия по безработице на 2016 год на прежнем уровне, сообщают РИА Новости.

"Установить на 2016 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4 900 рублей", — говорится в документе, размещенном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Численность официально зарегистрированных безработных в России с 3 по 11 ноября выросла на 0,5%, составив 913,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что размер пособия на 2016 год останется на прежнем уровне — 850 и 4 900 рублей — минимальное и максимальное пособие. При этом министр труда РФ Максим Топилин заявлял, что ведомство пока не может найти компромиссного решения по способу повышения пособия.

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Он отметил, что среди других способов изменения размера пособия по безработице Минтруд также рассматривает возможное введение страхования по безработице.