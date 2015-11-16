В Китае падает спрос на люксовые товары - Louis Vuitton начал закрывать бутики

​Французский дом моды Louis Vuitton закрыл три своих бутика в Китае, в том числе магазин в Гуанчжоу, который был первым бутиком компании в этой стране, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники. После закрытия магазинов у Louis Vuitton останется 50 бутиков на территории континентального Китая.

По данным источников FT, в ближайшее несколько месяцев бренд может закрыть еще несколько бутиков в Поднебесной. Сама Louis Vuitton опровергла изданию эту информацию. Компания сообщила, что «продолжит инвестировать в развитие существующей сети магазинов, чтобы улучшить уровень сервиса, который мы можем предложить нашим клиентам». В компании добавили, что ранее в этом году Louis Vuitton открыла два магазина — в Пекине и Гуанжчоу, прежде чем объявить о закрытии трех магазинов.

Впрочем, в прошлом месяце руководство компании LVMH Moët Hennessy, которой принадлежит бренд Louis Vuitton, предупреждало, что может закрыть магазины в некоторых второстепенных китайских городах, где у нее больше одного бутика. В прошлом месяце LVMH сообщила, что спрос на продукцию компании со стороны китайских потребителей (как в самом Китае, так и за его пределами) практически не вырос, тогда как в первом полугодии он рос с двузначным темпом. Компания также признала, что продажи ее продукции в Азии (за исключением вина и крепких напитков, например, шампанского Moët и коньяка Hennessy) упали в третьем квартале текущего года более чем на 9%, и продажи в Китае особенно «пострадали», перелает РБК.

Читайте такжеЗамедление экономики Китая может вызвать рецессию в странах Северной Азии

LVMH связывает низкую покупательную активность китайцев с падением фондовых рынков Китая в июле и августе этого года. Financial Times также отмечает, что падение спроса на товары роскоши в Китае вызвано продолжающейся на протяжении последних трех лет кампанией по борьбе с коррупцией, которую в конце 2012 года провозгласил действующий председатель Китая Си Цзиньпин. Предметы роскоши на протяжении долгого времени были распространены в Китае как взятки и подарки чиновникам.