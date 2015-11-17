Власти России заявили, что их не устраивают предложения Украины и Евросоюза по ЗСТ

Украина и ЕС выступают против подписания юридически обязывающих документов с Россией по ассоциации между Киевом и Брюсселем, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает РИА Новости.

Ранее министр подтвердил свое участие в запланированной на 1 декабря в Брюсселе трехсторонней министерской встрече по имплементации экономической части соглашения по ассоциации Украина-ЕС, однако заявил, что шансы достигнуть до конца года договоренности по снятию рисков для России по этому вопросу невелики.

Экспертные обсуждения по вопросу ассоциации прошли 9-10 ноября, Улюкаев отрицательно ответил на вопрос, есть ли какие-то подвижки в переговорах после этих консультаций.

Говоря о том, в какой стадии находится процесс обсуждения с партнерами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, министр отметил, что вариант, который был предложен Украиной и ЕС, не устроил Россию, потому что не предполагает никаких обязательств со стороны Киева и Брюсселя, но накладывает определенные обязательства на Москву.

"Абсолютно", — ответил он на вопрос, выступают ли Украина и ЕС против принятия юридически обязывающих документов по этому вопросу.

При этом Улюкаев не стал исключать, что может быть проведена еще одна министерская встреча между сторонами. "Не знаю, может быть, и еще потребуется провести (встречу с Украиной и ЕС — ред.). Если вдруг окажется, что партнеры готовы сдвинуться в правильном направлении, то, наверное, будет смысл снова встретиться. Но пока мы больших оснований для этого (договориться — ред.) не видим", — сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.

9 ноября в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини заявила, что практические решения для снятия беспокойства РФ относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС еще не найдены.