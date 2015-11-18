Яценюк не видит результатов работы украинских ученых: выделенные миллиарды "просто пропадают"

Как сообщает INSIDER, на заседании правительства Яценюк обратил на это внимание министра образования Сергея Квита.

"В принципе, ситуация совершенно непрозрачная. Миллиардные средства, которые выделяются на научные исследования, просто пропадают, потому что мы не видим реальных, практических результатов этих исследований", - сказал Яценюк.

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Яценюк подчеркнул, что, готовя бюджет-2016 правительство будет внимательно смотреть "на эффективность расходования миллиардов гривен, и реальные ли это научные исследования, или это все макулатура, которая скопилась в течение последних двух десятков лет".

Он попросил Квита объяснить научным учреждениям и академиям механизм привлечения денег.