ЕС рассматривает три варианта продления санкций против России - СМИ

Евросоюз подготовил три варианта продления санкций против России, принятых после оккупации Крыма, передает Газета.RU со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Евросоюз рассматривает три основных варианта продления санкций: на год, на полгода или на 3-4 месяца. Последний вариант может быть принят, чтобы показать России, что европейский блок замечает определенные уступки в связи с Украиной», — говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия решила ввести с 1 января продовольственное эмбарго в отношении Украины ЕС ввел экономические санкции в отношении России летом 2014 года в ответ на аннексию Москвой Крымского полуострова и поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины. Санкции, которые были возобновлены еще на полгода этим летом, включают в себя ограничения в области обороны и энергетики, а также препятствуют работе российских банков на европейских рынках.

Лидеры ЕС обсудят санкции на саммите в середине декабря, любое решение должно быть поддержано представителями 28 государств.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сложилось общее мнение, что экономическое давление на Россию нужно продолжать до реализации минских соглашений. Как писало издание WSJ, высокопоставленный чиновник в ЕС заявил, что нет никаких признаков отсутствия консенсуса относительно возможности расширения санкций против Москвы. При этом Германия, Франция и Великобритания не намерены отказываться от поддержки Украины ради российской помощи в Сирии. Аналогичную позицию по вопросу санкций занимают и США.