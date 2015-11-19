ЕС рассматривает три варианта продления санкций против России - СМИ

09:37, 19 ноября 2015
Разное
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Лидеры ЕС обсудят санкции против РФ на саммите в середине декабря

REUTERS

Евросоюз подготовил три варианта продления санкций против России, принятых после оккупации Крыма, передает Газета.RU со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Евросоюз рассматривает три основных варианта продления санкций: на год, на полгода или на 3-4 месяца. Последний вариант может быть принят, чтобы показать России, что европейский блок замечает определенные уступки в связи с Украиной», — говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия решила ввести с 1 января продовольственное эмбарго в отношении Украины ЕС ввел экономические санкции в отношении России летом 2014 года в ответ на аннексию Москвой Крымского полуострова и поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины. Санкции, которые были возобновлены еще на полгода этим летом, включают в себя ограничения в области обороны и энергетики, а также препятствуют работе российских банков на европейских рынках.

Лидеры ЕС обсудят санкции на саммите в середине декабря, любое решение должно быть поддержано представителями 28 государств.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сложилось общее мнение, что экономическое давление на Россию нужно продолжать до реализации минских соглашений. Как писало издание WSJ, высокопоставленный чиновник в ЕС заявил, что нет никаких признаков отсутствия консенсуса относительно возможности расширения санкций против Москвы. При этом Германия, Франция и Великобритания не намерены отказываться от поддержки Украины ради российской помощи в Сирии. Аналогичную позицию по вопросу санкций занимают и США.

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