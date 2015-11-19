Депутат Савчук просит Мининфраструктуры пояснить критерии отбора кандидатов на должность главы аэропорта "Борисполь"

Как подчеркивается в депутатском запросе, текстом которого располагает УНИАН, парламентарий просит министерство предоставить документы, оговаривающие основы работы постоянно действующей комиссии Мининфраструктуры по кадровым вопросам, утвержденные требования к участникам конкурса, а также результаты поименного голосования членов комиссии.

«Прошу также предоставить информацию о причинах отклонения предложений 7 кандидатов (их 11 прошедших во второй тур голосования - УНИАН) и определения 4 кандидатов, чьи презентации были признаны лучшими», - сказано в депутатском запросе.

Савчук подчеркнул, что отсутствие ответа на его запрос может повлечь уголовную ответственность в соответствие с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября состоялось заседание постоянно действующей комиссии Мининфраструктуры по отбору кандидатов на должность генерального директора международного аэропорта «Борисполь», представляющего стратегический государственный интерес. Из 17 кандидатов, подавших документы на конкурс, были отобраны 11 человек, которые затем представили свои программы развития аэропорта. Из них отобрали 4 кандидатов, которые будут в ближайшее время представлены Номинационному комитету Минэкономразвития. В четверку кандидатов вошли: экс-глава Госавиаадминистрации Молдовы Валентин Визант, глава госавиапредприятия «Украина» Юрий Солончук, экс-директор «Борисполя» Сергей Гомболевский и вице-президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Пиотр Иканович. Действующий руководитель аэропорта - Евгений Дыхне, по информации Мининфраструктуры, в шорт-лист кандидатов не попал.