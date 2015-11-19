Украина и ЕС проведут заседание совета ассоциации 7 декабря

Совет ассоциации Украина - Европейский союз планирует провести заседание 7 декабря, сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление комиссара Европейского союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнеса Хана.

"Заседание назначено на 7 декабря", - сообщил он во время интервью.

Еврокомиссар отметил, что на предстоящем заседании стороны намерены обсудить успехи и дальнейшие направления проводимых в Украине реформ.

"Приоритетные направления, с которых стоит начать реформу - судебная система, налоговая и таможня. Начать реформы мы должны именно с них", - говорится в интервью.

Кроме того, планируется определить задачи относительно ЗСТ, договор о которой вступает в силу с 1 января 2016 года.

"Мы должны вместе собраться и оценить, обсудить, чего мы достигли, где мы сейчас, какими будут задачи на будущий год - в частности, касательно глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Наконец страны-члены имеют возможность сидеть с нами за одним столом и услышать обе стороны", - подчеркнул Хан.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

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6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.

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9 ноября в Киеве верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини заявила, что практические решения для снятия беспокойства РФ относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС еще не найдены.