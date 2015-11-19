"Сизиф реформ идет вперед": Кабмин одобрил законопроект об электронных госзакупках

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о публичных государственных закупках, предусматривающий переход всех заказчиков на электронную систему до 1 января 2017 года, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

“Наш Сизиф реформ идет вперед, весело взвалив каменюку на плечи. Электронные закупки все ближе и ближе. Кабмин одобрил законопроект "Про публичные закупки””, - написал Нефедов.

Также замглавы Минэкономразвития отметил, что правительство продлило пилотный проект электронных госзакупок на базе системы Prozorro до 1 января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства призвал Верховную Раду до конца года принять закон об электронных государственных закупках, дающий возможность экономить до 50 млрд грн ежегодно.

Ранее министерство опубликовало на своем сайте законопроект об электронных государственных закупках, переименовывающий их в публичные и предусматривающий окончательный переход на электронную систему с 2017 года.

При этом законопроект касается публичных закупок, сумма которых превышает 50 тыс. грн, но не больше пороговой суммы, устанавливаемой Кабинетом министров.

Документ предусматривает две процедуры закупок: открытые конкурентные торги и неконкурентные переговорные процедуры.

Первая процедура будет применяться в случае, если предмет закупки понятен и не требует дополнительных консультаций.

Вторая же будет использоваться в случае, если задача, стоящая перед заказчиком, может быть выполнена при помощи закупки различных товаров и услуг, а конкретный выбор можно сделать только после консультаций с участниками торгов.