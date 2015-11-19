В Украине хотят отменить все разрешительные документы, отсутствующие в ЕС

Министерство экономического развития и торговли намерено отменить все разрешительные документы, которые отсутствуют в Евросоюзе, а также дублирующие другие регуляторные акты и те, отмена которых не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью повышения позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business и позволит значительно дерегулировать ведение хозяйственной деятельности. При этом конкретные регуляторные акты, подлежащие отмене, будут определены в процессе пересмотра регуляторной системы.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса, Украина в следующем году может войти в топ-50 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business.

Украина в 2015 году поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.

Кабинет министров 19 марта принял план о дерегуляции бизнеса до 2017 года, включающий 171 инициативу по уменьшению административного и бюрократического давления.

В рамках плана до 2017 года правительство намерено отменить обязательную сертификацию пищевых продуктов и сбор по утилизации отработанных масел с планируемой экономией до 2,7 млрд грн для бизнеса, обеспечить сохранение номера телефона при смене мобильного оператора, а также упростить подключение бизнеса к электросетям, сократив количество необходимых для этого бюрократических процедур с десяти до трех.

Кроме того, план предусматривает упрощение процедуры и сокращение сроков оформления строительства, собственности и внешнеторговых операций.