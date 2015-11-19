Медведев о переговорах Украина-ЕС-Россия по ассоциации: "чудеса иногда случаются"

Результаты переговоров Украина-ЕС-РФ по ассоциации о создании Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС - нулевые, вероятность введения санкций крайне велика.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

«Как только Украина ввела так называемые санкции в отношении России, мы им сказали: раз вы себя так ведете, мы тогда также будем вводить санкции в отношении Украины, как и против всех европейских государств, которые подобные санкции в отношении России ввели», - сказал он.

«Мы отсрочили введение этих санкций только потому, что наши правительства находятся в переговорах при участии ЕС по адаптации подключения Украины к зоне свободной торговли Европейского Союза. Мы договорились с европейцами, что мы год будем работать», - отметил Медведев.

По его словам, эта работа завершается.

«Результат работы - зеро, ноль, ничего пока нет. Вероятность того, что будут достигнуты какие-то соглашения, рассматриваю как крайне низкую, но чудеса иногда случаются, в том числе, и в таких вопросах», - заявил Медведев.

По его словам, Россия «добросовестно ждет», и в случае не достижения соглашения этот отсроченный документ начинает действовать с 1 января 2016 года.

«Как и ряд других позиций, о которых мы сейчас не говорим», - добавил Медведев.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, потери Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго в 2016 году составят 600 млн долл.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, Европейский Союз сделает все возможное в рамках переговоров с Российской Федерацией для предотвращения введения эмбарго в отношении украинских товаров, однако не может гарантировать положительный исход.

Украина обещает принять ответные меры в случае введения Россией эмбарго и выхода из зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.

Ранее глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус отмечал, что вероятное эмбарго, которое может быть введено Российской Федерацией в отношении украинских товаров в связи с введением режима свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, ударит прежде всего по российским потребителям.

Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.