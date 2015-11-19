Еврокомиссар о потере рынка РФ для Украины: было достаточно времени, чтобы подготовиться

ЕС не будет компенсировать Украине потерю российского рынка после введения ЗСТ между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Хан в интервью Европейской правде.

"Мы, конечно, были и есть против любых действий, затрудняющих торговлю. Но мы уже предоставили немало денег для того, чтобы украинский бизнес подготовился к новым возможностям экспорта и к новым условиям рынка", - отметил он.

"Будем говорить откровенно – еще с того времени, как мы договорились о ЗСТ, не было секретом, что после ее введения РФ может действовать в ответ, нравится это нам или нет", - подчеркнул Хан.

"И было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому", - подчеркнул еврокомиссар.

Как известно, 13 августа Россия ввела контрсанкции против Украины и еще четырех стран. Однако российское продовольственное эмбарго против Украины начнет действовать в случае применения Киевом экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, потери Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго в 2016 году составят 600 млн долл.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, Европейский Союз сделает все возможное в рамках переговоров с Российской Федерацией для предотвращения введения эмбарго в отношении украинских товаров, однако не может гарантировать положительный исход.

Украина обещает принять ответные меры в случае введения Россией эмбарго и выхода из зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.

Ранее глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус отмечал, что вероятное эмбарго, которое может быть введено Российской Федерацией в отношении украинских товаров в связи с введением режима свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, ударит прежде всего по российским потребителям.

Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.