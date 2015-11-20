Любитель iPhone Медведев запретил чиновникам покупать иностранное ПО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое с 1 января 2016 года обязывает государственные органы закупать софт из специального реестра российского ПО.

Текст постановления опубликован на сайте кабинета министров России, пишет Прайм.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, "заказчики будут обязаны ограничить закупки российским ПО. Исключение составляют случаи, когда ПО с необходимыми функциональными, техническими и (или) эксплуатационными характеристиками в России отсутствует".

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Постановление также разъясняет порядок признания программного обеспечения: российским программным обеспечением будет признаваться то ПО, данные о котором внесены в реестр.

На сайте правительства отмечается, что данные решения направлены на реализацию программы импортозамещения.