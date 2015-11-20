Для управления госпредприятиями создадут отдельный холдинг - замглавы Минэкономразвития
Централизация менеджмента позволит устранить политическое влияние и повысить эффективность госсектора экономики.
Наблюдательный совет по реформе государственных компаний и Фонд государственного имущества поддерживают создание холдинга по управлению государственными компаниями, который заберет эту функцию у органов исполнительной власти.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Адомас Аудицкас на своей странице в Facebook.
"У нас было продуктивное обсуждение в Набсовете по реформе госкомпаний под председательством Михаила Саакашвили с министрами Айварасом Абромавичусом, Андреем Пивоварским, Алексеем Павленко, главой Фонда госимущества Игорем Билоусом и другими. У нас есть поддержка нашего предложения передать крупнейшие государственные компании под руководство холдинга", - написал он.
По словам Аудицкаса, контроль министерств над управлением госкомпаниями открывает пространство для коррупции и конфликта интересов.
При этом централизация менеджмента позволит устранить политическое влияние и повысить эффективность госсектора экономики.
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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли разработало постановление о создании холдинговой компании, в которую после завершения приватизации будут входить стратегические компании, остающиеся в государственной собственности.
Главной целью постановления является выведение госактивов из-под контроля органов исполнительной власти, а также повышение эффективности их управления.
При этом директоров госкомпаний, входящих в холдинг, будет назначать номинационный комитет.
По словам Аудицкаса, Кабинет министров Украины поддержал передачу назначения глав государственных компаний в ведение номинационного комитета, хотя ранее кандидатуры требовали утверждения правительством.
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Совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета “Нафтогаза” и “Укрзализныци”, в І квартале 2015 года составил 9,7 миллиарда гривень, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Yesterday was a long day, but with some good news. The Cabinet of Ministers supported our idea to streamline selection...Posted by Adomas Audickas on 20 листопад 2015 р.