Для управления госпредприятиями создадут отдельный холдинг - замглавы Минэкономразвития

Наблюдательный совет по реформе государственных компаний и Фонд государственного имущества поддерживают создание холдинга по управлению государственными компаниями, который заберет эту функцию у органов исполнительной власти.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Адомас Аудицкас на своей странице в Facebook.

"У нас было продуктивное обсуждение в Набсовете по реформе госкомпаний под председательством Михаила Саакашвили с министрами Айварасом Абромавичусом, Андреем Пивоварским, Алексеем Павленко, главой Фонда госимущества Игорем Билоусом и другими. У нас есть поддержка нашего предложения передать крупнейшие государственные компании под руководство холдинга", - написал он.

По словам Аудицкаса, контроль министерств над управлением госкомпаниями открывает пространство для коррупции и конфликта интересов.

При этом централизация менеджмента позволит устранить политическое влияние и повысить эффективность госсектора экономики.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли разработало постановление о создании холдинговой компании, в которую после завершения приватизации будут входить стратегические компании, остающиеся в государственной собственности.

Главной целью постановления является выведение госактивов из-под контроля органов исполнительной власти, а также повышение эффективности их управления.

При этом директоров госкомпаний, входящих в холдинг, будет назначать номинационный комитет.

По словам Аудицкаса, Кабинет министров Украины поддержал передачу назначения глав государственных компаний в ведение номинационного комитета, хотя ранее кандидатуры требовали утверждения правительством.

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Совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета “Нафтогаза” и “Укрзализныци”, в І квартале 2015 года составил 9,7 миллиарда гривень, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.