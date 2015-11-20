Украинские IT-волонтеры запустили на сайте iGov услугу оформления жилищных субсидий в режиме онлайн

Команда украинских IT-волонтеров совместно с общественной организацией ICT Competence Center и Министерством социальной политики создали на интернет-портале iGov.org.ua возможность оформления жилищной субсидии в режиме онлайн.

Об этом сообщил директор по информационным технологиям "ПриватБанка" и соучредитель ICT Competence Center Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, на данном портале украинцы будут иметь возможность оформлять субсидии онлайн, не посещая центры социальной помощи. Дубилет уточнил, что услуга запущена активистами ICT Competence Center, и Минсоцполитики не потратило на ее реализацию "ни копейки бюджетных или грантовых средств".

"Сегодня мы объявляем, что завершили все технические доработки и запускаем оформление субсидий через iGov на всю Украину", - написал Дубилет, отметив, что раньше данная услуга была доступна лишь жителям Днепропетровска и еще нескольких городов.

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Как сообщал УНИАН, в июне текущего года IT-волонтеры совместно с ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогут получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами.

Ранее на сайте iGov были запущены такие услуги, как оформление или замена загранпаспорта, получение справки о доходах от налоговой и другие.

На сегодняшний день на портале iGov запущено около 100 электронных госуслуг и ещё более 300 находится в разработке.

По словам Дубилета, волонтеры поставили перед собой задачу до конца 2016 года перевести все госуслуги в электронный вид.