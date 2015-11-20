Украина заняла 107 место в рейтинге налоговой нагрузки на бизнес

Об этом свидетельствует совместный рейтинг Мирового банка и аудиторской компании PwC, передает Экономическая правда.

Таким образом, Украина за год поднялась всего на одну строчку (в прошлом году наша страна была на 108 месте). Согласно рейтингу, Украина оказалась между Ганой и Республикой Фиджи.

При этом уровень налоговой нагрузки на прибыль модельной компании (Total Tax Rate) составила 52,2%. В среднем в мире уровень налоговой нагрузки составляет 40,8%.

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По данным составителей рейтинга, Россия оказалась на 47 месте (TTR - 47%). Беларусь заняла 63 место (TTR - 51,8%), Узбекистан - 115 место (TTR - 41,1%), Грузия - 40 место (TTR - 16,4%), Молдова - 78 место (TTR - 40,2%), Армения - 41 место (TTR - 19,9%), Болгария - 88 место (TTR - 27%).

Ежегодно Мировой банк и аудиторская компании PwC в рамках рейтинга Doing Business проводят исследование налоговых систем во всем мире.

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В рейтинге учитывается количество налоговых платежей, время, необходимое на их уплату, а также общая налоговая нагрузка на среднее предприятие, не пользующееся налоговыми льготами.