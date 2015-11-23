СМИ: Цель информационной атаки на ОПЗ – сбить цену для российских структур

Дело дошло до демонстративных обысков на предприятии, которые проводит одесская прокуратура. Впрочем, действия, направленные на якобы увеличения прозрачности работы предприятия, на деле приведут к противоположному эффекту - к покупке завода по заниженной цене российскими олигархами. Об этом говорится в статье на «РБК-Украина».

ОПЗ – ценный актив, но круг потенциальных покупателей не слишком широк. Их можно поделить на 3 группы: европейцы, украинские ФПГ и россияне. Сегодня при помощи активной медиа-кампании у потенциальных покупателей пытаются создать впечатление будто актив "токсичен". Это нужно для уменьшения цены объекта, говориться в статье.

Результаты работы ОПЗ опровергают миф о «токсичности» и «непривлекательности» ОПЗ. В 2015 году производственные мощности АО "ОПЗ" полностью загружены, чего не было на протяжении последних нескольких лет. Суммарный прирост объемов производства продукции за период 9 месяцев 2015 г. составляет в натуральном выражении 29,7%. Кроме того, отсутствует задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов, сборов и прочих обязательных платежей. Погашение взятого у «Ошадбанка» кредита в 5 млрд. грн. на закупку газа состоялось досрочно – не в декабре, а в октябре 2015 г., что свидетельствует о финансовом здоровье завода.

Что касается обвинений в непрозрачности, то все операции и платежи ОПЗ находятся под контролем Государственной финансовой инспекции (ГФИ). Она проводит постоянный операционный аудит. Вдобавок, на заводе постоянно находятся инспектора ГФИ, которые производят непрерывный мониторинг хозяйственных операций.Также на ОПЗ работает группа инвестиционных консультантов, которую возглавляет инвестиционный банк Union Bank of Switzerland (UBS). В состав группы входят представители международной юридической компании Baker&McKenzie, компании Ernst&Young и других, пишет «РБК-Украина».

Пиар-кампания, развернутая против завода, невыгодна европейцам, так как совет директоров и акционеры там никогда не одобрят покупку проблемного актива. Невыгодна кампания и украинским ФПГ. Дело в том, что вследствие кризиса собственных средств на покупку у них нет. Прокредитоваться они могут только лишь в европейских банках. И, снова же, эти банки не откроют кредитную линию под покупку "непривлекательного объекта".

Единственный вероятный заказчик кампании - российские ФПГ. Интерес к этому активу в свое время уже проявляли структуры российского олигарха Виктора Вексельберга, поскольку ОПЗ является конечным пунктом аммиакопровода Тольятти - Одесса. Структурам Вексельберга принадлежит часть "Тольяттиазота". Но под давлением Кремля российский инвестор всегда сможет принять экономически невыгодное, но политически обоснованное решение. Закрыть завод на год на реконструкцию, отправить работников в неоплачиваемые отпуска, прекратить платить налоги, отмечается в статье.

Формально правительство обещает не допустить россиян к приватизации. Но реально такой запрет сложно осуществить. Завод может купить вполне себе европейский или американский инвестиционный фонд, действующий в интересах клиента, отношения с которым конфиденциальны.