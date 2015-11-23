Американский фармконцерн покупает производителя ботокса за $160 миллиардов

Американский фармконцерн Pfizer объявил о покупке производителя ботокса Allergan, штаб-квартира которого находится в Ирландии. Сумма сделки составила примерно 160 миллиардов долларов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте компании.

"Pfizer отдаст 11,3 собственных акций за каждую акцию Allergan. В результате слияния двух компаний создается крупнейший в мире производитель лекарств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Pfizer и Allergan на протяжении последних нескольких недель не комментировали ход переговоров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщил, что стороны могут объявить о завершении сделки в понедельник, 23 ноября.

По данным собеседника агентства, в воскресенье компании планировали подписать соглашение о продаже.

"Ранее Pfizer сообщал о готовности выкупить своего конкурента Allergan по цене 380 долларов за акцию, что на 20% выше рыночной цены. Как писала The Wall Street Journal, новая компания станет мировым лидером на рынке эстетической медицины и офтальмологии, производителем Viagra и Botox, с годовой выручкой более 53 миллиардов долларов", - отмечает издание.

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В конце октября Pfizer отчитался о прибылях в третьем квартале — по сравнению с показателями прошлого года они сократились на 2,2%, составив 12,09 миллиарда долларов. Отчитавшийся в начале этого месяца Allergan заявил о 90-процентном росте, его выручка за третий квартал составила 4,09 миллиарда долларов.