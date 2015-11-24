В Японии придумали новую криптовалюту – зарабатывать можно будет ходьбой

Уже в 2016 году в свободное обращение поступит новая криптовалюта — доллары Bitwalking (BW$), заработать которые сможет каждый, кто много ходит пешком, сообщает Би-би-си. Просто установив на своем смартфоне специальную программу, владелец гаджета сможет получать по одному BW$ за каждые пройденные 10 тыс. шагов, что составляет примерно 7–8 км​.

Как именно будут подсчитываться сделанные шаги, пока не раскрывается, для верификации будут использоваться данные GPS и соединения по Wi-Fi.

По данным Би-би-си, японская компания Murata уже работает над созданием фитнес-браслета, способного показывать владельцу, сколько BW$ тот уже заработал, японские инвесторы вложили в финансирование проекта Bitwalking около $10 млн, а один из британских банков сейчас ведет переговоры о том, чтобы стать его официальным партнером.

В дальнейшем к участию в проекте планируется привлечь также компании, специализирующиеся на производстве спортивной одежды и обуви, службы здравоохранения и организации по защите окружающей среды, а также работодателей, желающих премировать своих сотрудников за то, что те ведут здоровый образ жизни.

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По мысли авторов проекта, на первоначальном этапе курс BW$ будет приравнен к одному доллару США. При этом криптодолларами можно будет расплачиваться в специальном интернет-магазине либо обменивать их на более традиционную валюту. Впоследствии организаторы проекта надеются расширить число компаний, принимающих BW$ в качестве оплаты за свои товары и услуги.

В развитых странах среднестатистический участник проекта Bitwalking, как предполагается, сможет зарабатывать около 15 BW$ в месяц. Однако местом тестирования Bitwalking выбрана Малави. В этой бедной африканской стране средняя зарплата сельских жителей составляет порядка $1,5 в день, и организаторы проекта рассчитывают, что именно здесь BW$ будут особенно востребованы.