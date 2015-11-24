УИАМП провел исследование компетенции украинских пиар-агентств

Для исследования командой УИАМП были отобраны 10 компаний, вошедших в рейтинг по биллингам, составленный ВРК и MMR по итогам 2014 года: PR-Service, Mainstream Communication & Consulting, PLEON Talan, SPNCommunications, Noblet Media CIS, PBN H+KStrategies, PRP в Украине, Newsfront PR Agency, «Голуб и Шинкаренко» и «Михайлов и партнеры. Украина».

В рамках опроса УАИМП были получены мнения 50 наиболее авторитетных экспертов по политическому и бизнес-пиару, а также медиаэкспертов. Респондентам было предложено оценить по 10-бальной шкале исследуемые агентства в разрезе комплексной осведомленности об их ключевых компетенциях. Замер проводился в трех ракурсах: оценка баланса компетенций в парах «Политика»-«Бизнес», «Стратегия»-«Тактика», а также по отдельным функциональным направлениям.

Согласно результатам исследования института, топ-3 рынка по уровню знания стали РR-Service (средний балл 6,13 из 10 возможных), PLEON Talan (5,33), PRP в Украине (4,67) – агентства перечислены согласно местам в рейтинге ВРК/MMR.

Лучшими агентствами в сфере бизнес-PR, при этом лучшими агентствами в данной сфере с практически равными показателями стали PR-Service (7,54 балла из 10) и Mainstream Communication & Consulting (7,46). Эти же 2 агентства, по данным института, единственные обладают серьезными компетенциями в сфере политического PR, не присущими другим операторам рынка.

По данным института, безусловным лидером с большим отрывом от остальных агентств в сфере стратегического управления репутацией является PR-Service (8,31). В то же время, качество проведения тактических имиджевых активностей ведущие отечественные PR-аутсорсеры имеют примерно равные компетенции, отметили в институте.

"Что же касается, нишевых активностей, то в event-сегменте и сегменте Media Relations наиболее прочны позиции Mainstream Communication & Consulting (7,15 и 7,23 соответственно). Digital-компетенции наиболее развиты у PBN H+K Strategies (5,78). Наиболее качественный общекорпоративный PR обеспечивают PRP в Украине (6,54) и PR-Service (6,46), продуктовый - PRP в Украине (6,24), SPN Communications (6,22) и Noblet Media CIS (6,22), внутренний - PRP в Украине (5,83). В сфере GR наиболее сильны PR-Service (6,00), PRP в Украине (5,87) и PBN H+K Strategies (5,58), в сфере IR - PRP в Украине (5,70) и PBN H+K Strategies (5,08), по направлению персонального PR – PR-Service (7,77)", - говорится в пресс-релизе.

Наиболее универсальными PR-агентствами на украинском рынке, отметили исследователи, признаны PR-Service, PLEON Talan и PRP в Украине; наиболее инновационными - PR-Service, Mainstream Communication & Consulting и Noblet Media CIS, они же названы и наиболее профессиональными.