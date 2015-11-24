Судьбу предприятия должны решать сами участники обществ, а не олигархи - депутат

Принятие законопроекта №2757 относительно уменьшения кворума общего собрания участников общества с ограниченной ответственность позволит защитить права собственников на управление этими обществами и лишить их влияния олигархов.

Об этом в комментарии журналистам заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", Председатель Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

"Нынешний закон касается всех форм хозяйственных обществ. Там, где государство имеет 50% и более, следует провести соответствующие кадровые решения или какие-то другие изменения", - сказал Иванчук.

Он напомнил, что подобный принцип был введен по акционерных обществах - там, где государство имело больше 50%, была возможность проводить собрания акционеров.

По словам Председателя Комитета по вопросам экономической политики, принятие этого законопроекта даст возможность контролировать предприятия, где государство имеет долю 50%+.

"Такой законопроект - нормальная мировая практика. В целом мире решения принимаются 50% и больше, потому что искусственные преграды, когда у нас было 60% и более - это неправильно", - отметил народный депутат.

Андрей Иванчук подчеркнул, что принятие законопроекта №2757 позволит ослабить контроль группы олигарха Дмитрия Фирташа над государственными предприятиями.

Он сообщил, что под действие этого закона подпадает, в частности, предприятие ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", 49% которого принадлежат структурам Дмитрия Фирташа, за что олигарх имеет возможность парализовать управленческую деятельность общего собрания и не выплачивать государству дивиденды (согласно действующему Закону "О хозяйственных обществах" общее собрание ООО имеют кворум при условии присутствия участников общества, которые совокупно являются владельцами более 60% голосов).

"Закон должен приносить пользу и государству, и частному сектору", - отметил Иванчук.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такой способ законодательного регулирования порядка проведения общих собраний не только решит проблемы защиты интересов участников обществ, а также приблизит законодательство Украины к международным стандартам, что положительно повлияет на инвестиционный климат Украины.