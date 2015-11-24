В России предлагают отказаться от продаж путевок в Турцию

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) будет рекомендовать туроператорам прекратить продажи путевок в Турцию после заявления МИД России, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление главы ведомства Олега Сафонова.

"Ростуризм после заявления МИД России будет реагировать незамедлительно. Мы уже сегодня будем настоятельно рекомендовать прекратить реализацию турпакетов в Турцию как напрямую, так и через третьи страны", - заявил Сафонов.

Отмечается, что ранее в Российском союзе туроператоров (РСТ) спрогнозировали, что туроператоры остановят продажи туров в Турцию.

Поводом для перекрытия туристического потока в Турцию стал инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит турецким истребителем.

Турецкая сторона ранее не раз предупреждала Россию о нарушении воздушного пространства в ходе военной операции в Сирии. Российская сторона настаивает, что российский самолет не нарушал воздушного пространства Турции.

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