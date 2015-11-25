Совет ЕС обсудит состояние консультаций Брюсселя, Киева и Москвы, касающихся ЗСТ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос значится в повестке дня Совета ЕС, который пройдет 27 ноября в Брюсселе.

«Совет рассмотрит трехсторонние консультации с Украиной и Россией и обсудит кризис в европейской металлургической индустрии», - написано в повестке дня.

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Кроме того, министры обсудят подготовку к министерской конференции ВТО, которая состоится в Найроби в декабре этого года.

Также в повестку дня внесен вопрос переговоров с США что касается партнерства в трансатлантической торговле и инвестициях, переговоры с Японией и другие.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.

1 декабря в Брюсселе запланированы очередные трехсторонние консультации Украины, ЕС и России на уровне министров, которые должны преодолеть беспокойство Москвы по поводу введения ЗСТ между Украиной и ЕС.