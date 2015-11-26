Нотариусам и банкам разрешили регистрировать юрлиц и физлиц-предпринимателей

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий передачу права Министерства юстиции регистрировать юридических лиц и физических лиц – предпринимателей местным органам власти, а также аккредитованным субъектам, в том числе нотариусам и банкам.

За принятие закона №2983 "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" проголосовали 247 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам главы комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюка, данный законопроект запустит реформу регистрационной службы.

"Сейчас стоит вопрос о том, случится ли реформа регистрационной службы?" - сказал депутат. Передача права осуществлять государственную регистрацию юридических и физических лиц – предпринимателей на местный уровень позволит создать дома юстиции по одесскому образцу в других регионах страны, отметил он.

Также законопроект предполагает передачу местным органам власти права регистрации общественных формирований, в том числе профсоюзов. По мнению депутата Юрия Левченко, эта норма сужает права профсоюзов, усложняя процесс их создания. Депутат предложил исключить данную норму из законопроекта, но его поправка не была поддержана в зале.

Спикер парламента Владимир Гройсман заявил, что некоторые депутаты в зале пытаются помешать проведению реформы регистрационной службы, поскольку к законопроекту подали всего порядка 1000 поправок. Он предложил голосовать закон без их рассмотрения, в варианте профильного комитета. Однако голосов в поддержку данного решения в парламенте не нашлось. После рассмотрения порядка 100 поправок, ни одну из которых парламент не поддержал, Гройсман предложил вернуться к рассмотрению проекта закона в редакции профильного комитета. Глава комитета Виктор Галасюк призвал депутатов поддержать законопроект, дабы запустить реформу.

Министр юстиции Павел Петренко предложил включить дополнение в закон, перед его подготовкой к подписанию, которое устанавливает переходный период до 1 апреля 2016 года. Во время этого периода Минюст и его территориальные подразделения продолжат оказывать услуги по регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, а также общественных объединений. По окончании этого периода функции по регистрации полностью перейдут к местным органам власти..

Одной из новаций закона является объединение Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, Единого лицензионного реестра, Реестра документов разрешительного характера, Единого реестра общественных формирований, Реестра общественных объединений и Единого реестра предприятий, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве, в единый реестр.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра юстиции Павла Петренко, четыре комплексных законопроекта, в числе которых и №2983, которые разрабатывались совместно с представителями экспертного сообщества, касающихся сервисов по регистрации бизнеса и недвижимости, готовы ко второму чтению.

Как пояснил министр, одним из главных предложенных в законопроектах нововведений является передача права оказания услуг по регистрации бизнеса и недвижимости местным органам власти, частным нотариусам и аккредитованным субъектам. Кроме того, в планах Минюста также демонополизировать сферу оказания услуг в области авторских прав, регистрации автотранспорта и ряда других путем допуска частных нотариусов к этой деятельности.