Торговая война: Россия мстит Турции за "вражеские выходки"

Контроль поступающей из Турции агропродукции будет жестким и вводится для того, чтобы обезопасить российских потребителей от возможных «вражеских выходок» с турецкой стороны, заявил замглавы Россельхознадзора Николай Власов, передает РБК.

«Если страна позволяет себе вражеские выходки по отношению к России, то мы не можем быть уверены в том, что очередная выходка не поступит с партией продовольствия. Этим и объясняется усиление контроля», — сказал Власов.

Ранее в четверг пресс-секретарь Россельзознадзора Юлия Мелано сообщила о начале «тотальной проверки» всей турецкой сельхозпродукции. Мелано отметила, что проверки проводятся в соответствии с поручением правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вводимые Россельхознадзором меры и заявил, что дополнительный контроль связан с «достаточно широким спектром различных факторов».

Заявление Россельхознадзора было сделано два дня спустя после того, как турецкие ВВС сбили российский военный самолет Су-24.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «ударом в спину». В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.