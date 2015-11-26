Возможные санкции России против Турции: чем Москва угрожает Анкаре

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сегодня на заседании правительства назвал ограничительные меры, которые могут быть введены Россией в отношении Турции.

По его словам, Россия может ограничить или даже запретить вход в порты и воздушное пространство страны судов и самолетов Турции, сообщает РИА Новости.

"На основании разработки нормативных актов в виде указа президента и постановления правительства РФ могут быть введены меры, направленные на обеспечение безопасности страны и защиты ее законных интересов, прав и свобод ее граждан", — сказал Улюкаев.

"Установление или изменение ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин; запрещение или ограничение заходов в порты РФ судов или использования воздушного пространства РФ; установление ограничений на туристическую деятельность", — сообщил министр.

Ограничение воздушного сообщения с Турцией может коснуться как регулярных, так и чартерных рейсов, заявил Улюкаев.

"Ведомства подготовят свои предложения в короткий срок — в течение двух-трех дней. Соответственно, Минтранс даст уже предложения. Как я уже сказал, закон дает право на ограничение права использования воздушного пространства и аэропортов. То есть, конечно же, может идти речь об ограничении как регулярных рейсов, так и чартерных", — сообщил он.

Он отметил также, что вероятен запрет финансовых операций, где установлены ограничения их осуществления, запрещение внешнеэкономических операций, то есть торговых и инвестиционных, или установление ограничений на их осуществление. Также возможно приостановление реализации всех или части программ в области технической и экономической помощи, сотрудничества, прекращение или приостановление действия международных торговых договоров РФ и иных международных договоров в части внешнеэкономических связей.

Улюкаев также сообщил, что ограничения могут быть распространены на участие в международных научных и научно-технических программах.

Также ограничения РФ в отношении Турции могут коснуться строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", заявил министр.

"Этот проект ничем не отличается от любого другого проекта, и точно также, это речь идет об инвестиционном нашем сотрудничестве, это один из крупных предполагаемых инвестиционных проектов — он точно также подпадает под действие закона о специальных экономических мерах, как и любой другой проект", — сказал Улюкаев, комментируя судьбу "Турецкого потока".

Кроме того, он отметил, что это также касается и проекта строительства АЭС "Аккую". "В течение короткого времени ведомства подготовят предложения соответствующие. В целом этот инвестиционный проект подпадает под действие закона о специальных экономических мерах и может быть предметом решения указа или постановления правительства. Но конкретные предложения подготовят соответствующие ведомства", — подчеркнул министр.

По словам Улюкаева, ограничительные меры не будут противоречить нормам Всемирной торговой организации.

"Такого рода ограничений находится в полном соответствии с правилами Всемирной торговой организации", — сказал он, отметив, что правила ВТО позволяют вводить все ограничительные меры в торговле товарами и услугами, в инвестициях в случае угрозы для национальной безопасности.

"Какой случай мы сейчас в полной мере и переживаем", — добавил глава Минэкономразвития.

Он отметил, что министерство должно будет точно определить набор позиций, которые будут максимально эффективны с точки зрения ненанесения ущерба компаниям РФ, ведущим хозяйственную деятельность с турецкими коллегами.

"Такого рода предложения мы очень скоро подготовим", — добавил Улюкаев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству за два дня подготовить ответные меры в отношении Турции после атаки турецких ВВС на российский военный самолет Су-24. Комплекс мер должен быть проработан в экономической и гуманитарной сферах. Медведев заявил, что меры в отношении Турции могут затронуть таможенные пошлины, финансовые операции и инвестпроекты, в числе возможных мер также — приостановка программ экономического сотрудничества, ограничения в финансовой и торговой сферах.

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Отношения России и Турции переживают кризис после того, как во вторник в Сирии потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «ударом в спину». В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.