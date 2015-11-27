Безработица в Японии упала до рекордно низкого показателя за 20 лет
Безработица в Японии сократилась в октябре до 3,1%
Уровень безработицы в Японии неожиданно упал на рекордно низкий уровень и достиг 3,1%, что стало минимальным показателем за последние 20 лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на FT.
По сравнению с аналогичным показателем прошлого года уровень безработицы уменьшился на 0,3 процентного пункта.
Несмотря на хороший результат по безработице, другие макроэкономические показатели страны пока еще слабые.
Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 0,3% в годовом исчислении.
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По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены уменьшились на 0,1%.
Траты домохозяйств продолжили снижаться и в октябре упали на 0,4% к сентябрю (падение в сентябре к августу составило 1,8%).