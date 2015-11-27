Финский Stockmann продает свои торговые центры в России

О продаже торговых центров Stockmann сообщается на сайте компании, пишет РБК. В пресс-релизе компании говорится, что Stockmann сосредоточится в своем бизнесе в России на недвижимости, а также продолжит владеть торговым центром «Невский Центр» в Санкт-Петербурге. Reviva Holdings выплатит €5 млн за 100% акций АО «Stockmann», сделку планируется закрыть к 31 января 2016 года.

По словам гендиректора Stockmann Пера Телина, бизнес, который Stockmann продает в России, «был убыточен на протяжении последних нескольких лет, а значительная девальвация рубля усугубила убытки».

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У Stockmann в России было семь универмагов — 5 в Москве и Московской области, 1 в Санкт-Петербурге и 1 в Екатеринбурге. Согласно данным, которые публикует компания, в 2014 году выручка универмагов Stockmann в России составила €240 млн, операционный убыток — €26 млн.

Покупатель универмагов Stockmann, компания Reviva Holdings, является владельцем Debrus — российской франшизы универмагов Debenhams (пока в России открыт только один такой универмаг — в московском торговом центре «Мега Белая дача»).

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В 2014 году Stockmann на фоне экономического кризиса объявил о закрытии 16 магазинов бренда одежды Sepalla, 19 магазинов Lindex и трех универмагов Stockmann в Москве.