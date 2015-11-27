Приват24 запустил торговый центр

Электронный банк Приват24 открыл интернет торговый центр. Как сообщили в ПриватБанке, теперь пользователи онлайн банка смогут не только проводить платежи и другие банковские услуги, но и с комфортом покупать товары и услуги ведущих производителей. Первыми в торговом центре Приват24 “засветились” витрины онлайн магазина европейской моды BeeLURE (партнера мирового лидера дистанционной торговли ОТТО).

“Где находится лучшее место для встречи торговца и покупателя? правильно, в банке :-), - говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. - Банк это место которому все доверяют и хранят деньги, поэтому мы и открыли доступ в Приват24 лучшим торговцам. Такое сотрудничество имеет много плюсов для всех участников - клиент может быстро купить в 1-клик, получить оплату частями и скидку, гарантированно получить качественный товар. Мерчант получает доступ к платежеспособной аудитории и деньги на счет :-)”.

Сегодня онлайн покупки доступны пользователям веб версии Приват24. Чтобы скупиться в магазине BeeLURE, достаточно кликнуть в Приват24 на раздел “Покупки”, выбрать товар в онлайн каталоге компании, положить в корзину, указать способ доставки и оплатить картой.

“Благодаря ПриватБанку простой, удобный и безопасный способ покупки в магазине BeeLURE превратит шопинг в настоящее удовольствие, - говорит Денис Брагин директор OTTO UKRAINE. - Наш ассортимент включает в себя только оригинальные бренды, гарантирующие абсолютную подлинность, что позволит каждому найти для себя обновку. Кроме того, только для покупателей в Приват24 мы будем проводить специальные акции, дарить бонусы и подарки”.