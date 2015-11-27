Соглашение о защите инвестиций между Украиной и Японией вступило в силу

Соглашение о защите инвестиций между Украиной и Японией, которое предусматривает повышение инвестиционной привлекательности и правового регулирования экономических отношений, подписанное в феврале 2015 года министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом и послом Японии Суми Шигеки, вступило в силу с 27 ноября. Об этом на брифинге сообщил посол Японии в Украине.

«Соглашение вступило в силу с сегодняшнего дня. … Мы ожидаем, что это соглашение будет способствовать экономическому развитию Украины», - сказал Шигеки.

Он добавил, что Украина имеет такие преимущества для японского бизнеса, как близость к Европейскому Союзу и низкая стоимость труда.

Как сообщал УНИАН, Украина и Япония 5 февраля подписали соглашение о содействии защите инвестиций.

По словам Абромавичуса, в ходе консультаций с японской стороной были определены уязвимые точки инвестиционного сотрудничества, среди которых состояние инвестиционного климата в целом, дерегуляция, простота ведения бизнеса и валютные риски.

Кроме того, министр отметил особую важность подписанного соглашения в связи со сложной обстановкой в стране, которая не способствует привлечению иностранных инвестиций, а также анонсировал проведение донорской конференции для поиска финансовой помощи Украине в апреле этого года.

В свою очередь Шигеки сказал, что подписанный документ носит исторический характер как для Украины, так и для Японии. По словам посла, соглашение является еще одним инструментом поддержки Украины в условиях внешней военной агрессии и экономической нестабильности.