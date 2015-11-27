Россияне не верят в скорое окончание кризиса и готовятся к худшему – опрос

Доля тех, кто считает, что кризиса нет, напротив, с августа сократилась с 17% до 15%. Те, кто считают кризис реальностью, говорят о росте цен, инфляции (41%), маленьких доходах (22%), безработице (16%).

Такие данные приводит фонд "Общественное мнение", сообщает Прайм.

Оценка собственного материального положения тоже изменилась в худшую сторону. Так, доля тех, кому не хватает денег и на питание, выросла с 9% в августе до 14%. 38% опрошенных отметили, что средств им хватает на одежду, а на крупную бытовую технику – нет. Еще у 27% есть деньги на питание, но не на одежду. Две трети респондентов оценивают свое материальное положение как среднее, а около трети — как плохое. О том, что проблем с финансами у них нет, заявили 7% против 9% в августе.

Читайте такжеBloomberg: падение реальных зарплат россиян стало рекордным за 16 лет

Оценка опрошенными гражданами дальнейших перспектив также довольно пессимистична. По мнению 34%, в ближайший год их материальное положение не претерпит существенных изменений, еще 30% уверены, что будет хуже. Верят в лучшее лишь 12% респондентов, а 23% затруднились дать прогноз.