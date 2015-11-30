Саакашвили может тормозить приватизацию ОПЗ в интересах российского бизнеса - СМИ

Это произошло на фоне громкой медиа-кампании, развернутой против Одесского припортового завода и подрывающей интерес иностранных инвесторов. Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели» в статье «Зачем Саакашвили тормозит приватизацию ОПЗ?»

«Это далеко не первый раз, когда приватизация ОПЗ была остановлена из-за политических игр», - указывает издание. В то же время «ЗН» приводит данные, свидетельствующие о финансовом здоровье завода. В частности, ОПЗ досрочно погасил кредит в 5 млрд. грн., а размер чистой прибыли за девять месяцев 2015 года составил 205 млн. грн.. (за аналогичный период 2014 предприятие понесло убытки в размере 243 млн. грн). Что касается финансовой прозрачности, то все операции и платежи ОПЗ находятся под ежедневным контролем Госфининспекции. Кроме того, на ОПЗ работает группа западных инвестиционных консультантов, в состав которой входят представители международной юридической компании Baker & Mckenzie, Ernst & Young и др.

«В последнее время против ОПЗ в СМИ была развернута мощная антирекламная кампания, направленная на создание негативного имиджа предприятия и искажение реальной информации о его деятельности. Цель этой кампании - подорвать интерес иностранных инвесторов к его приватизации», - цитирует издание председателя Фонда госимущества Игоря Белоуса.

Также «Зеркало недели» приводит обращение коллектива ОПЗ к Президенту Украины, премьеру и генеральному прокурору, в котором опровергается заявление прокурора Одесской области Сакварелидзе об убытках предприятия в размере 4 млрд. грн. от операций с гонконгской компанией Expotrade Global limited. На самом деле, говорится в письме, убытков не могло быть, потому что этот контракт не выполнялся, что прокуратура могла легко проверить по данным украинской таможни, говорится в обращении. «Что касается давальческого сырья, то это краткосрочная сделка. Экономические расчеты показывают, что заключение контракта с компанией Antra Gmbh не нанесло ущерб предприятию, в отличие от мощной PR-кампании, развернутой против завода», - отмечается в обращении.

«Зеркало недели» приводит информацию российского издания «Дни» о том, что переговоры о покупке ОПЗ вел Дмитрий Мазепин, владелец российского холдинга «Уралхим» и миноритарий химкомбината "Тольяттиазот" (принадлежащий российскому олигарху Вексельбергу). Мазепин уже обсудил такую ​​возможность с председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили, цитирует «ЗН» российское издание. В «Уралхиме» такой интерес и переговоры с Михеилом Саакашвили отрицают, однако такое отрицание вполне естественно, если учесть политическую ситуацию, отмечает «Зеркало недели».