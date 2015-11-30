Вступили в действие постановления НКРЭКУ, реализующие требования и нормы закона "О рынке природного газа"

Во вторник - 1 декабря будут опубликованы и вступят в действие еще пять постановлений, что позволит в полной мере заработать закону «О рынке природного газа».

Согласно информации регулятора, вступили в силу, в частности Кодексы газотранспортной и газораспределительной систем, Кодекс газохранилищ и Правила поставок природного газа потребителям. Ожидается публикация и введения в действие типовых договоров транспортировки, хранения, распределения и поставки потребителям природного газа. Комиссия утвердила их еще 30 сентября - то есть за 6 месяцев, как того требовал закон, после чего они прошли процедуру согласования в Министерстве юстиции и с момента опубликования вступают в действие.

Напомним, что в сентябре НКРЭКУ получила письмо от Секретариата Энергетического Сообщества с положительной оценкой на соответствие разработанных нормативно-правовых актов европейскому законодательству.

Наибольшие преимущества от внедрения реформы на газовом рынке будет иметь потребитель. В частности, потребители смогут свободно выбирать себе компанию-поставщика газа. При этом, изменяя поставщика, потребитель не должен теперь сообщать об этом компанию-оператора газораспределительных систем (облгазы). Таким образом, облгазы теряют свое монопольное положение и не влияют больше на выбор поставщика.

Опыт европейских стран - ближайших соседей, например Словакии показывает, что за счет таких преимуществ, в Украине со временем будет сформирован конкурентный рынок компаний-поставщиков, которые будут соревноваться между собой за потребителей, что приведет к снижению цен и улучшению сервиса.

Среди нововведений также введение упрощенного порядка заключения договора поставки природного газа для бытовых потребителей. Теперь для заключения договора бытовым потребителям не придется простаивать в очередях - поскольку договор заключается путем заявочного присоединения (Договор обнародуется в средствах массовой информации и на веб-сайте поставщика, а потребитель направляет по почте подписанное заявление о присоединении к условиям договора конкретного поставщика).

Какие документы разработаны для реализации закона «О рынке природного газа»

- Постановление № 2493 «Об утверждении Кодекса газотранспортной системы» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1378/27823;

- Постановление № 2494 «Об утверждении Кодекса газораспределительных систем» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1379/27824;

- Постановление № 2495 «Об утверждении Кодекса газохранилищ и критериев, согласно которым к определенному газохранилища применяется режим договорного доступа или режим регулируемого доступа» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1380/27825, № 1381/27826;

- Постановление № 2 496 «Об утверждении Правил поставки природного газа» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1382/27827;

- Постановление № 2517 «Об утверждении Методики определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа для точек входа и точек выхода на основе многолетнего стимулирующего регулирования» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1388/27833.

- № 2 497 «Об утверждении Типового договора транспортировки природного газа» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 по №1383 / 27828;

- № 2498 «Об утверждении Типового договора распределения природного газа» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1384/27829;

- № 2499 «Об утверждении Типового договора хранения (закачка, отбора) газа» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1385/27830;

- № 2500 «Об утверждении Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям» зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1386/27831;

- № 2501 «Об утверждении Типового договора поставки природного газа поставщиком« последней надежды »зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 ноября 2015 под № 1387/27832.