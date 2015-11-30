В "ОГХК" отрицают отсутствие разрешений на добычу - заявление компании

В ответ на информацию, размещенную в СМИ, о расследовании Генпрокуратурой отсутствия у ГП «ОГХК» разрешений на добычу титанового сырья сообщаем следующее:

Считаем повод для расследования надуманным. Давление Генеральной прокуратуры на ГП «ОГХК» - акция по дискредитации руководства компании. «Начатое расследование позволяет обыскивать офис компании и место жительства руководства, прослушивать телефонные разговоры. Его цель - дестабилизировать предприятие и заставить меня покинуть занимаемый пост», - комментирует генеральный директор ГП «ОГХК» Руслан Журило.

Добывающую деятельность на Малышевском и Междуреченском месторождении ГП «ОГХК» начало в первом квартале 2015 после того, как компании «Крымский титан» были аннулированы лицензии на добычу.

С января 2015 ГП «ОГХК» начало управлять целостными имущественными комплексами Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК, а также карьерами, техникой и другим оборудованием. В феврале 2015 за получение спецразрешений предприятием в госбюджет уплачено 37 млн ​​грн. И только после этого ГП «ОГХК» смогла начать разработку указанных месторождений.

Нам известно, что Генеральной прокуратурой начато упомянутое расследование, ведь именно в его рамках на предприятии недавно происходила проверка Госгеонедрами. Эта государственная структура проверяла, действительно ГП «ОГХК» осуществляла добычу в 2014-2015 годах на Малышевском и Междуреченском месторождениях и имела на то законные основания. Выводы этой проверки опровергают все обвинения в незаконной разработке месторождений нашим предприятием в 2014 году.

Относительно упомянутого ООО «Имекс Минералс» сообщаем, что компания на договорных условиях с ГП «ОГХК» осуществляет комплекс добычных работ на Малышевском месторождении только со второго полугодия 2015 и до сих пор.

ГП «ОГХК» осуществляет добывающую деятельность в рамках законодательства и платит государству все необходимые налоги и сборы в полном объеме. В частности, налог на недра состоянию на 1 октября задекларирован к уплате в размере около 109 млн грн. Задолженность по уплате налогов и сборов отсутствует.