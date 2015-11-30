Украина согласовала с ЕС законопроект об электронных госзакупках

Об этом сообщил глава департамента государственных закупок Министерства экономического развития и торговли Александр Стародубцев на своей странице в Facebook.

“Мы согласовали с европейцами наш законопроект”, - написал он.

По словам Стародубцева, главным вопросом со стороны европейских экспертов стало регламентируемое законопроектом обязательное проведение электронных аукционов, хотя такая норма не предусмотрена директивами ЕС.

“После длинного обмена аргументами, главный эксперт ЕС по этой теме Жан-Ив Мюйль махнул рукой и сказал: «…Ну ладно, вы же помните, что это временная мера для борьбы с коррупцией…» и подтвердил готовность ЕС принять наш обязательный аукцион в новом законе”, - отметил глава департамента.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 ноября одобрил законопроект о публичных государственных закупках, предусматривающий переход всех заказчиков на электронную систему до 1 января 2017 года.

При этом законопроект касается публичных закупок, сумма которых превышает 50 тыс. грн, но не больше пороговой суммы, устанавливаемой Кабинетом министров.

Документ предусматривает две процедуры закупок: открытые конкурентные торги и неконкурентные переговорные процедуры.

Первая процедура будет применяться в случае, если предмет закупки понятен и не требует дополнительных консультаций.

Вторая же будет использоваться в случае, если задача, стоящая перед заказчиком, может быть выполнена при помощи закупки различных товаров и услуг, а конкретный выбор можно сделать только после консультаций с участниками торгов.