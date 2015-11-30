Британские эксперты оценили возможные потери Турции от российских санкций

С такой оценкой выступили в британской Capital Economics, пишет Slon.ru.

Ожидается, что сильнее всего от ограничений пострадает туристический сектор Турции. По прогнозам Capital Economics, если в течение всего 2016 года ни один российский турист не приедет в республику, потери местной туротрасли достигнут $3 млрд, или 0,4% ВВП.

Впрочем, как указывают экономисты, частично ущерб турецкой экономике будет компенсирован финансовой помощью Евросоюза, который согласился выделить Анкаре €3 млрд для сирийских беженцев в обмен на снижение транзитного потока мигрантов.

В Capital Economics также отметили, что на агросектор Турции санкции РФ вряд ли окажут существенное влияние. По итогам 2014 года совокупный объем поставок сельскохозяйственной продукции из Турции в Россию достиг $1,2 млрд, или 0,15% ВВП республики. В то же время на Турцию приходится около четверти всего продуктового импорта РФ.

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Ранее 30 ноября старший научный сотрудник Института «Центр развития» ВШЭ Сергей Алексашенко также предположил, что влияние санкций РФ на турецкую экономику окажется не очень сильным.

«Безусловно, турецкая экономика ощутит действие российских санкций; особенно сильно они ударят по туристической индустрии. Однако не стоит ждать наступления экономического коллапса в соседней стране – ее экономика гораздо более устойчива, чем российская, а потому даже такой сильный внешний шок не выведет ее из равновесия. Чего нельзя будет сказать о российском потребительском рынке», – отметил экономист.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении экономических мер в отношении Турции 28 ноября. Санкции предусматривают ограничение авиасообщения между странами, запрет на поставку ряда турецких товаров в РФ, а также приостановку сотрудничества сторон в турсекторе.