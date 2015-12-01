Медведев приказал заняться профилактикой алкоголизма среди россиян

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий («дорожную карту») по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке, сообщила во вторник пресс-служба правительства России.

План включает меры, направленные на повышение эффективности государственного регулирования и конкуренции на алкогольном рынке, профилактику правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции, снижение злоупотребления алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма среди населения России, сообщает РБК.

В частности, документ предусматривает установление ответственности за легализацию суррогатного алкоголя и незаконную продажу алкоголя через интернет и введение лицензии на производство и оборот пивных и солодовых напитков.

Так, ряду ведомств поручено разработать к второму кварталу 2016 года. законопроект, который введет ответственность за легализацию незаконно произведенных алкогольной и спиртосодержащей продукции. Предполагается также установить ответственность за незаконную продажу через интернет алкоголя и спиртосодержащих лекарств, вплоть до внесудебной блокировки сайтов. Эти законопроекты будут готовы к первому кварталу 2016 года. Законопроект о лицензировании производства и оборота пивных и солодовых напитков будет готов и представлен на рассмотрение правительства к второму кварталу 2016 года.

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План также предусматривает увеличение суммы начисленных акцизов на алкогольную продукцию, в том числе за счет увеличения объемов легального производства алкогольной продукции. Согласно документу, сумма акцизов на алкоголь в 2014 году составила 302,9 млрд руб. В 2015 году ее предлагается увеличить до 316,7 млрд руб., к 2016 году — до 338,6 млрд руб., к 2017 году — до 357,1 млрд руб.

Уровень удовлетворенности потребителей алкогольной продукцией в 2014 году составил 70%. В 2015 году он должен подняться до 75%, в 2016 году — до 78%, в 2017 году — до 80%, в 2018 году — до 82%.

При этом общий уровень потребления алкоголя должен снизиться. Если в 2014 году он равнялся 12 л на душу населения, то в 2015 году этот показатель должен снизиться до 11,6 л на душу населения, в 2016 году — до 11,3 л, в 2017 году — до 11 л, в 2018 году — до 10,6 л.