Гослесагентство полностью выполнило заказ на поставку древесины в зону АТО - глава ведомства

Об этом заявил Глава ведомства Александр Ковальчук.

В частности, отрасль бесплатно отгрузила 17 тыс. кубометров леса (100% от заказа) и дополнительно начала поставки еще 2,7 тыс. куб. Из них, по состоянию на 30 ноября, заказчик получил 1,9 тыс. В течение текущей недели Минобороны получит остаток. «Поддержка ВСУ наш приоритет, отрасль помогает всем — древесиной, техникой, рабочими руками, волонтеры собирают средства. Обязанности в отношении лесоматериалов отрасль выполнила в полном объеме и строго в отведенное нам время», - отметил Александр Ковальчук.

Кроме того, почти полностью выполнен заказ областных государственных администраций. Лесхозы подписали договоры с подрядными организациями на поставку 79,7 тыс. лесоматериалов и 2,5 тыс. пиломатериалов. «Отгрузили свыше 76 тыс. кубометров леса, полностью закрыли вопрос относительно пиломатериалов. В ближайшие сроки задача будет выполнена полностью, несмотря на очень низкий уровень расчетов. Задолженность перед лесхозами составляет 20,6 млн гривен. Уровень оплаты - 50%», - сообщил Председатель Гослесагентства.

Кроме древесины, предприятия агентства передали зоны АТО 400 единиц техники. В строительстве фортификаций было задействовано 1300 работников отрасли.