В Брюсселе не исключают, что консультации Украины, РФ и Еврокомиссии о ЗСТ завершатся безрезультатно

В Европейской комиссии не исключают, что последние консультации Украины, России и ЕК по поводу беспокойства Москвы в связи с введением с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС могут завершиться безрезультатно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, это следует из слов представителя Внешней службы ЕС по вопросам Восточного партнерства Адриано Мартинса. (Как известно, последний раунд консультаций проходит во вторник в Брюсселе на уровне министров).

"Мы надеемся на лучшее, но не исключаем, что это лучшее будет далеко", - сказал Мартинс.

Читайте такжеВласти России заявили, что их не устраивают предложения Украины и Евросоюза по ЗСТ

Одновременно такую же возможность УНИАН подтвердил и источник в Еврокомиссии, отметив, что за все время консультаций стороны не достигли никакого прогресса.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.