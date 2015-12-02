Yahoo может продать свой интернет-бизнес
10:37, 02 декабря 2015Разное
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Компания не смогла преодолеть негативные тенденции в развитии, и поэтому акционеры изучают альтернативные пути развития.
Yahoo принадлежит 15% акций Alibaba / Yahoo
Совет директоров компании Yahoo намерен обсудить предложение продать свою долю в Alibaba и, возможно, свой изначальный бизнес в интернет-сфере, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным источников газеты, компания не смогла преодолеть негативные тенденции в развитии, и поэтому акционеры изучают альтернативные пути развития.
Основу бизнеса компании составляет сеть сайтов: поисковик Yahoo, почтовый сервис Yahoo Mail, новостной агрегатор Yahoo News и другие. Кроме того, компании принадлежит 15% акций Alibaba, которые оценивают в $30 млрд.
Совет директоров проведет встречи, посвященные дальнейшим мерам, в течение ближайшей недели.
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