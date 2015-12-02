Операторы наружной рекламы заявляют о необходимости установить четкие правила игры на рынке

Об этом в ходе прошедшей в Черкассах международной конференции «Наружная реклама: бизнес – общественность – власть» сообщили представители крупнейших операторов наружной рекламы в Украине.

По словам присутствовавшей на конференции главы Ассоциации наружной рекламы Украины Оксаны Полищук, на сегодняшний день размещение наружной рекламы в Украине регламентируется законом о рекламе, но этот закон устарел и нуждается в изменениях.

Как рассказала совладелица крупнейшего в Украине оператора наружной рекламы «Прайм групп» Екатерина Храмова, действующие в Украине нормы не позволяют операторам свободно осуществлять хозяйственную деятельность и вкладывать средства в развитие городской инфраструктуры, потому что у бизнеса нет уверенности в завтрашнем дне.

«Предусмотрено, что разрешения (на пользование местом в городах – УНИАН) должны продлеваться сроком на 5 лет, но до сих пор есть много городов, где документы могут продлить на три месяца», - сказала Храмова, добавив, что в таких условиях операторы не могут заключать договора с клиентами.

По ее словам, окупаемость среднестатистического билборда в Украине не меньше 5 -7 лет, а европейские конструкции окупаются за 10-15 лет. В этой связи Храмова сообщила, что для того, чтобы операторы наружной рекламы имели возможность вкладывать средства в элементы благоустройства, они должны быть уверены, что их через три месяца не выгонят.

Подтвердил слова коллеги и присутствовавший на конференции представитель международного оператора наружной рекламы, пожелавший остаться неназванным. В интервью УНИАН он рассказал, что бизнес сегодня нуждается в стабильности. «Самый главный вопрос — это стабильность, мы должны понимать, что мы вкладываем деньги на определенный период, и за этот период мы сможем отбить свои вложения», - сказал он.

Разделяет мнение бизнеса и начальник отдела рекламы в Львовской городской государственной администрации Елена Хестанова. По ее словам, на сегодняшний день в Украине нет четкого законодательства в рекламной сфере. «Статья 16 закона о рекламе (регламентирующая деятельность операторов наружной рекламы – УНИАН) не устанавливает ни перечня документов, ни сроков, помимо того, у нас идут разногласия между законом и типовыми правилами, потому что закон вообще не предусматривает такой процедуры как продление разрешений. А типовыми правилами – предусмотрено», - сказала Хестанова.

По ее словам, каждый город сегодня сам придумывает какие-то свои правила, которые будут подходящими как бизнесу, так и городу.

Участники рынка также обратили внимание, что в скором времени многие городские советы будут внедрять схему размещения рекламных конструкций, которая непременно приведет к сокращению количества рекламных плоскостей. В связи с этим, игроки рынка высказывают обеспокоенность, что без надлежащей нормативно-правовой базы в украинских городах может произойти передел рынка наружной рекламы.

Как рассказал УНИАН глава Черновецкого городского коммунального предприятия «Реклама», которое кроме контроля над законностью размещения рекламы и проведения демонтажа имеет в собственности несколько десятков своих конструкций в Черновцах, Тарас Унгурян, предприятие ожидает увеличения своей рыночной доли после внедрения соответствующей схемы на 30%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года Ассоциация наружной рекламы Украины (АНРУ) запустила открытую базу законных рекламных плоскостей на улицах городов Украины, которая по словам создателей, призвана повысить прозрачность рынка наружной рекламы и предотвратить коррупционные схемы размещения и оплаты рекламы. По данным АНРУ, на данный момент база данных насчитывает около 40 тыс. законно установленных рекламных плоскостей по всей Украине и постоянно пополняется. По данным ассоциации, каждый оператор наружной рекламы Украины может присоединиться к проекту и бесплатно включить свои конструкции в эту базу.