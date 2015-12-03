УЗ не может поднимать тарифы, не разобравшись с коррупцией – эксперт

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Увеличивать тарифы в государственной монополии, а «Укрзализныця» является именно государственной монополией, можно в том случае, если мы уверены, что она функционирует эффективно. Естественно, сейчас есть большие проблемы с пониманием того, насколько она эффективно функционирует», - заявил эксперт.

По его словам, рассмотрению вопроса об изменении тарифов должно предшествовать наведение порядка на госпредприятии.

«Если там есть какая-то коррупционная составляющая, например, неэффективно проводятся тендеры и есть какая-то закрытость в проведении подобного рода процессов, это означает, что деньги украинских налогоплательщиков используются неэффективно. И до повышения тарифов не мешало бы провести оптимизацию этой компании и проверить, насколько вообще эффективно используются средства. И после этого рассматривать вопрос необходимости увеличения тарифов, так как мы будем наверняка знать, что не кормим неэффективный менеджмент компании», - подчеркнул Олег Устенко.

Он также добавил, что заявленное Мининфраструктуры повышение тарифов на услуги «Укрзализныци» должно стать предметом рассмотрения Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщалось, экс-руководитель структурного подразделения УЗ – «Укрзализнычпостач» – Александр Лозинский заявил, что на сегодняшний день цены на закупаемую продукцию для железной дороги в некоторых случаях завышены на 50%, в результате государству наносится ущерб, исчисляемый миллионами гривен.

Повышение тарифов на грузовые перевозки «Укрзализныци» на 15% может произойти уже 1 января 2016 года. Второе повышение (также на 15%) запланировано на 1 июля 2016 года.