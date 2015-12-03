При смене собственника ПФК может стать полностью убыточным

Побужский ферроникелевый комбинат (ПФК, Кировоградская обл.), входящий в международную группу Solway Investment Group, может стать полностью убыточным при смене собственника, которой на протяжении нескольких месяцев добиваются рейдеры. Об этом заявил генеральный директор комбината Олег Беспалов в интервью изданию «Деловая столица».

«Дело в том, что предприятие работает на привозной руде, поставлять которую в Украину имеет возможность только нынешний собственник комбината - Международная инвестиционная группа Solway. Компания владеет горнорудными активами, позволяющими бесперебойно снабжать предприятие сырьем и обеспечивать ПФК стабильной нагрузкой», - сказал Беспалов.

При этом он отметил, что рейдеры продолжают препятствовать нормальной деятельности предприятия, распространяя слухи об улучшении его работы при использовании украинского или российского сырья.

По его словам, специалисты предприятия изучили 19 украинских месторождений и пришли к выводу, что содержание в них никеля, не просто бедное, а убогое - ниже 1%. Вместе с тем Беспалов подчеркнул, что существующие технологии обогащения сырья могут увеличить содержание никеля в руде не более чем на 0,4%, что в результате все равно не позволит предприятию производить продукцию, которая пользуется спросом на мировых рынках.

«Да, из нее можно получить FN10, FN5, но это те 300 тонн, которые нужны в Украине. А дальше - всё, придется останавливать такое большое производство», - сказал гендиректор.

Он сообщил, что смена собственника предприятия, которой добиваются рейдеры, может привести не только к дестабилизации работы комбината, но и к его остановке с последующим распилом на металлолом.

«Те, кто пытается захватить ПФК, готовы положить предприятие, готовы разогнать людей, лишь бы заработать свои 30 сребреников», - отметил гендиректор.

Выводы и прогнозы гендиректора комбината также подтверждаются в экспертном исследовании, опубликованном в правительственной газете «Урядовый курьер».

По мнению соучредителя, исполнительного директора и международного координатора программ EUROTEX (Европейский центр перенос знаний и технологий) доктора Рубена Вардапетяна, сырье из украинских месторождений не подходит для использования на ПФК, поскольку имеет в своем составе очень низкое содержание никеля.

«Все это однозначно свидетельствует о нецелесообразности использования на ПФК никелевой руды из побужских месторождений», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко заявил, что перевод комбината на новый тип руды потребует полного демонтажа действующего оборудования предприятия и закупке нового, стоимость которого очень высока.

"Перевод ПФК на российскую руду потребует практически полной замены оборудования, что выльется для собственника комбината в колоссальные и никому не нужные затраты», - подчеркнул Бутко.

Справка. Побужский ферроникелевый комбинат – единственное в Украине предприятие, производящее в промышленных масштабах ферроникель из бедных окисленных никелесодержащих руд.

Международная группа Solway Investment Group, возобновившая в 2003 году работу комбината, выполняет социальные обязательства в регионе расположения ПФК. За время своей деятельности в Украине компания направляла средства в электрификацию, водоснабжение и водоотвод пгт. Побугское, а также ряд других мероприятий для развития поселка.