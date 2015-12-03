Еврокомиссия подозревает McDonald's в уклонении от уплаты налогов

Еврокомиссия объявила о начале проверки сети ресторанов быстрого питания McDonald's в отношении уклонения от уплаты налогов в Люксембурге, сообщается в пресс-релизе ЕК.

«Комиссия открыла формальное расследование в отношении режима налогообложения McDonald's в Люксембурге. По предварительному мнению ЕК, в результате налогового соглашения с Люксембургом McDonald's, возможно, получила выгодный налоговый режим в нарушение правил ЕС по оказанию государственной помощи», — говорится в тексте, передает Gazeta.ru.

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Комиссар антимонопольного комитета ЕС Маргрет Вестагер заявила, что необходимо с особой тщательностью отнестись к проверке, так как цель закона о двойном налогообложении между двумя странами — избегать подобных ситуаций, а не оправдывать их.