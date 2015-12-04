Повышение тарифа на ж\д перевозки может затормозить развитие экономики – вице-премьер Зубко

Об этом заявил вице-премьер- министр Украины Геннадий Зубко.

«Тариф это объем перевозок. Нам необходимо сейчас запустить экономику через Налоговый кодекс, через принятие бюджета, который должен простимулировать ту или другую отрасль. Если нам удастся сдвинуть экономику с места, тарифы будут падать. И дороги и перевозки это практически та отрасль, которая дает сегодня эффект. Именно объем перевезенных товаров, а это щебень, руда, металл, дает возможности устанавливать тариф. Поэтому, первоочередно, тут нужно смотреть не на тариф, а откуда берутся вообще основания для того, чтобы его увеличить. Я могу сказать, на сегодняшний день нам необходимо просто выяснить на какой дороге, какой установлен тариф, каким образом, и кто его формирует. Если это восточная Украина, то там практически формируют тариф металлургические предприятия, которые работают в Мариуполе, Запорожье и Днепропетровске. Если это север, то у нас тариф формируется там практически за счет деревообработки или щебня и песка. Если это южная и центральная Украина – это зерновые», - отметил он.

По словам Зубко, повышение тарифа может заставить часть производителей перейти на другой вид транспорта, и это «тормозит движение товаров и экономики».

По мнению чиновника, благодаря корпоратизации «Укрзализныця» получила новые источники для получения средств, не прибегая к повышению тарифов на грузоперевозки.

«Железная дорога сегодня может привлекать средства. И, привлекая средства, уменьшать свои затраты и оптимизировать их, и таким образом просто сделать, чтобы диверсификация тарифных ставок произошла», - заявил Зубко.

Вице-премьер также считает, что министерство не имеет права принимать решение об изменении тарифа.

«Тут нужно четко понять, к чему мы идем. Мы, Министерство регионального развития, отошли практически от формирования тарифов. Независимый орган НКРЭ КП формирует тарифную политику на основании себестоимость услуг предприятий. Таким образом, должны формироваться все тарифы. Ни одно министерство или центральный орган исполнительной власти не имеет права вмешиваться в эту систему. Сформировали политику, а дальше есть независимый орган, который посчитал тариф. Самое главное – это независимый орган, на который никто не может повлиять», - подчеркнул Зубко.

Напомним, согласно проекту приказа Мининфраструктуры, с 1 января 2016 года железнодорожный грузовой тариф поднимется на 15%, и с 1 июля 2016 года - еще в среднем на 15%. В Минэкономразвития заявили, что роста тарифа в несколько раз превышает прогнозный индекс повышения цен на продукцию украинских промпредприятий. Представители добывающей, металлургической, химической, аграрной отрасли заявили, что повышение цен на перевозки не отвечает реалиям рынка и приведет к снижению конкурентноспособности отечественных товаров на внешних рынках, что не позволит вывести экономику из стагнации.