Работники Житомирской кондфабрики призвали рейдеров "прекратить цирк"

Работники Житомирской кондитерской фабрики призвали "рейдера Игоря Бойко прекратить «цирк» под Минюстом, разблокировать административное здание предприятия и не мешать им нормально работать", сообщает Рупор Житомира.

Напомним, недавно суд восстановил права собственности на Житомирскую кондитерскую фабрику за иностранным инвестором – швейцарской компанией «Дельта Кэпитал С.А.». По заявлению компании, это не понравилось гражданину Российской Федерации Игорю Бойко, "который пять лет назад, будучи наемным представителем инвестора, захватил эту фабрику".

В сообщении компании говорится, что сейчас Бойко пытается отстоять имущество, полученное мошенническим путем.

"В ход идут как грубые силовые методы, так и многочисленные театрализованные акции, призванные сформировать в общественном сознании неверное представление о происходящем. Пока вооруженные титушки, нанятые рейдером, занимают административное здание фабрики и не дают туда войти представителям законного собственника и миноритарным акционерам, он, остановив работу предприятия, организовывает митинги и пикеты. Иностранный инвестор, в свою очередь, призвал трудовой коллектив фабрики не вестись на провокации, а переоформить трудовые отношения с работодателем, написав заявление о приеме на работу в восстановленное ЗАО «Житомирські ласощі»", - подчеркивает компания.

Также в нем отмечается, что значительная часть сотрудников такие заявления уже написала, несмотря на то, что Бойко угрожал им уголовной ответственностью. В распространенной сегодня среди сотрудников листовке, Бойко назвал свое несуществующее ОдО «ЖЛ» - единственным «правильным» работодателем, а ЗАО «Житомирські ласощі» - незаконным.

«Бойко утверждает, что он единственный законный работодатель. Но почему, в таком случае, мы получали зарплату с других фирм? Почему нас, как быдло, сгоняют перекрывать дороги и митинговать вместе с незнакомыми нам людьми? Почему Бойко и Горобец дали команду заварить офис железными листами и уничтожить имущество предприятия? Почему по команде Бойко вывезены все компьютеры, уничтожены документы, ломаются производственные линии? Почему основная линия, которая была поставлена иностранным инвестором, уже демонтирована и вывезена в Прибалтику? Разве законный владелец будет разбрасывать в разоренном офисе фекалии?», - возмущаются работники Житомирской кондитерской фабрики. «Прекратите этот цирк! Уберите своих титушек и дайте нам спокойно работать!», - обращается трудовой коллектив к Игорю Бойко.