Строго по плану: Украина начнет реализацию соглашения о свободной торговле с ЕС с 1 января

Украина начнет реализацию Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, как и планировала, с 1 января 2016 года, сообщил в ходе пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«С 1 января Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС вступит в силу. Мы провели 13 технических консультаций с северным соседом (Россией – УНИАН) относительно введения соглашения и вопросов, которые были у российской стороны. Мы готовы и далее отвечать на любые вопросы, но наш ответ четкий и понятный: Соглашение вступит в силу с 1 января, Украина его будет выполнять и это соглашение – в интересах ЕС и Украины», – сказал Яценюк.

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По словам премьера, Украина и Европейский Союз провели заседание Совета ассоциации Украина – ЕС, проанализировали ход выполнения Соглашения об ассоциации, а также определили план действий на 2016 год.

«Украина сегодня впервые председательствовала на заседании Совета (ассоциации – УНИАН). И мы не просто проанализировали выполнение Соглашения об ассоциации, мы провели сверку документа и определили, какие дальнейшие шаги Украина должна сделать для того, чтобы мы стали частью большого европейского пространства, – сказал Яценюк. – Соглашение об ассоциации – это четкий план реформ, которые Украина проводит и будет вести далее. Это реформы в борьбе с коррупцией, реформа в вопросах юстиции, это реформа системы госфинансов, реформа госсектора, реформа энергетики. Мы прошлись по всем вопросам, которые лежат в основе Соглашения об ассоциации, проинформировали европейских партнеров о том, что сделано украинской стороны и какой дальнейший план на 2016 год».

Как сообщал УНИАН, создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предусмотрено соответствующим Соглашением, которое является частью Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу. Ущерб, который может быть нанесен экономике Украины в случае принятия решения об эмбарго, оценивают в 600 млн долл.

Евросоюз и Украина неоднократно заявляли, что не намерены откладывать введение ЗСТ, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Кроме того, 16 декабря состоится мини-саммит, где будут рассмотрены вопросы безвизового режима и введение с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.